Atalanta, Retegui'nin golleriyle Como'yu 2-1 mağlup etti

İtalya Serie A'nın 2025 sezonunda Atalanta, deplasmanda karşılaştığı Como'yu 2-1’lik skorla mağlup etti. Galibiyetin mimarı ise, takımının yıldızı Mateo Retegui oldu. İki golle galibiyetin gelmesini sağlayan Arjantinli forvet, Atalanta'nın kötü gidişatını tersine çevirdi. Maçta, ilk golü ise ev sahibi Como, Nico Paz’ın attığı şık golle buldu.

Atalanta, 2025 yılında istediği başlangıcı yapamamış, oynadığı dört Serie A maçından sadece üç puan çıkarmıştı. Napoli'ye evinde yenilerek moral kaybı yaşayan takım, aynı hafta Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı 4-0 mağlup etmişti. Atalanta, bu zor dönemde, önemli oyunculardan Sead Kolasinac’ın dönüşüyle biraz daha güçlüydü. Ancak, Isak Hien'in cezalı olması ve Odilon Kossounou ile Gianluca Scamacca'nın sakatlıkları kadroda eksiklik yaratıyordu.

Maçın ilk yarısında ev sahibi Como, 30. dakikada Nico Paz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Alieu Fadera'nın soldan kazandığı topu Paz, ceza sahasına girmeden önce harika bir vuruşla filelere gönderdi. Başlangıçta ofsayt gerekçesiyle gol iptal edilse de, VAR’ın devreye girmesiyle gol geçerli sayıldı.

Atalanta, Como karşısında şok bir gol yediği anı, maçta avantajı tersine çevirmeyi başardı. Retegui'nin iki golüyle üstünlük sağlandı ve takım sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetle Atalanta, üst sıralara tırmanma şansını yakaladı.

Atalanta, ilk yarı boyunca zor anlar yaşasa da, ikinci yarıya hızlı başladı. 47. dakikada Marco Brescianini’nin asistinde Retegui, topu ilk dokunuşla filelere göndererek eşitliği sağladı. Gol, takımın moral bulmasını sağlarken, dakika 60’a gelindiğinde yine aynı ikili devreye girdi. Bu kez, Brescianini'nin soldan yaptığı ortada Retegui, topu kontrol edip sağ ayakla düzgün bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

Maçın ilerleyen dakikalarında Como, Andrea Belotti'nin şutundan dönen topu Patrick Cutrone ile gole çevirmeye çalıştı ancak Cutrone ofsayt durumuna düştü. Como, maçın sonunda Charles De Ketelaere'nin attığı golle umutlandı ancak gol, Belotti'nin topa elle müdahalesi nedeniyle iptal edildi.

Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini, ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle takımının oyununu hızlandırmayı başardı. Brescianini'nin etkili asistleri ve Retegui'nin soğukkanlılığı, Atalanta'nın zor bir deplasmanda galip gelmesine olanak tanıdı. Bu galibiyet, Atalanta’nın Serie A’da yeniden zirveye çıkma yolunda önemli bir adım oldu.