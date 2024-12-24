Ataşehir’de canını hiçe sayan genç yürekleri ağza getirdi

Kaynak: İHA
Ataşehir’de canını hiçe sayan genç yürekleri ağza getirdi

Ataşehir'de bir vatandaş, vinç halatına tutunarak metrelerce yükseklikten aşağı indi. Canını hiçe sayarak yaptığı bu hareket çevredeki bulunanlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Ataşehir'de bir vatandaşın vinç halatına tutunarak metrelerce yükseklikten aşağı inmesi yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde bir vatandaş, konteyner taşımak için kullanılan vinç halatına tutunarak metrelerce yükseklikten aşağı indi. Canını hiçe sayan şahsın tehlikeli davranışı çevredeki vatandaşları hayrete düşürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vinç halatına tutunan şahsın aşağı doğru iniş yaptığı yer alıyor.

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