Ataşehir'de kamyonet MOBESE direğine çarptı

İstanbul Ataşehir'de, Mevlana Mahallesi Aksekili Mehmet Uslu Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, E.K. yönetimindeki 34 YK 9553 plakalı kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasında bulunan MOBESE direğine çarptı. Kaza sonucunda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı, ancak çarpmanın etkisiyle MOBESE direği eğildi. Neyse ki, direğin eğilmesine rağmen cadde üzerindeki araçlara zarar gelmedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirirken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.