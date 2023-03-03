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Ataşehir'de laptoplu kasklı kavga

Ataşehir'de trafikte seyreden bir motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması laptoplu kasklı kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşların güçlükle ayırdığı kavgada bıçak da kullanıldığı iddia edildi. 

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 09:35
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Ataşehir'de laptoplu kasklı kavga

Ataşehir'de laptoplu kasklı kavga
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DHA'nın haberine göre, olay, dün saat 16.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte seyreden motosikletli ve otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. 

Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmak koştu. Kimi vatandaşların olaya karışmasıyla ortalık savaş alanına döndü. 

Motosikletli, kaskıyla karşı tarafa vurmaya çalışırken otomobil sürücüsü ise yanındaki laptopu kullandı. Kavgada bıçağın da kullanıldığı iddia edildi. Otomobiline binen sürücü aracını motosikletlinin üzerine doğru sürerek olay yerinden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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