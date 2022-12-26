﻿CHPli Yıldırım Kaya'dan Atatürk ismi geçmeyen Atatürk Koşusu'na soru önergesi

Yıldırım Kaya'nın soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

Değerli Basın Emekçileri;

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yıldönümünde yapılması gereken Atatürk Koşusu 27 Aralık tarihinde değil de 25 Aralık tarihinde yapılması, dereceye giren atletlere her yıl verilen madalyalarda yazılı olan Atatürk adının yazılmamasının nedenlerini TBMM Başkanlığı aracılığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yanıtlaması için soru önergemi bilgilerinize sunar,

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

NOT: Atatürk’ün Ankara’ya gelişi anısına CUMHURİYET DEVRİMLERİ için;

27 Aralık 2022 Salı günü Saat 11.00’da Dikmen sırtlarında Keklikpınar anıtı önünden TBMM Dikmen kapısı Kızılcagün anıtına kadar koşacağız.

26.12.2022

Yıldırım Kaya

CHP Ankara Milletvekili



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA



Aşağıdaki sorularımın Anayasa’nın 98, TBMM İçtüzüğü’nün 96 ve 99’uncu maddelerine uygun olarak, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem KASAPOĞLU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 26.12.2022





Yıldırım KAYA

Ankara Milletvekili



Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Atatürk, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle birlikte 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya gelmiştir. Atatürk’ün Ankara'ya ilk geliş tarihi olan 27 Aralık günü, 1936 yılından bu yana gelenekselleşen “Büyük Atatürk Koşusu” ile anılmaktadır.

Bu yıl Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 87. “Büyük Atatürk Koşusu"nun hem tarihi, hem de güzergahı değiştiriliştir.

Türkiye Atletizm Federasyonu yaptığı açıklamada, “Atatürk'ün 27 Aralık'ta Ankara'ya gelişi nedeniyle düzenlenen koşu, son yıllarda Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayıp, Ankara Garı'nda sona eriyordu. Yarış tekrar Dikmen-Kızılay-Ulus parkurunda yapılacak ve eski valilik binası önünde sona erecek. Ayrıca koşu, bundan böyle 27 Aralık haftasına gelen pazar günleri düzenlenecek. Bu yıl 87'ncisi düzenlenecek Büyük Atatürk Koşusu, 25 Aralık Pazar günü saat 09.00'da başlayacak. Böylece pazar günü trafik yoğunluğunun az olduğu saatlerde koşumuzu gerçekleştireceğiz. Hem eski parkuruna dönecek organizasyon hem de Ankaralılar atletlerle yarış boyunca bütünleşmiş olacak." İfadelerine yer vermiştir.

27 Aralık tarihi Ankaralıların yüreğine kazılmış bir tarihtir. Büyük Atatürk Koşusu tarihinin ve güzergahının değiştirilmesi; ayrıca da madalyalarda “Atatürk” adının bulunmaması kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştır.

Bu bilgiler kapsamında;

1. Gelenekselleşen “Büyük Atatürk Koşusu” tarihi neden değiştirilmiştir?

2. Büyük Atatürk Koşusu güzergahı neden değiştirilmiştir?

3. Madalyalarda “Atatürk” adı neden yer almamıştır?

4. Devlet görevlileri için her gün defalarca kesilen trafik, “Büyük Atatürk Koşusu” için neden kesilmemiştir?

5. 27 Aralık tarihi Ankaralıların hafızasından silinmek mi istenmektedir?

6. Sorumlular hakkında Bakanlığınızca bir işlem yapılacak mıdır?