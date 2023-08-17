Atatürk büstüne balyozla saldıran hain tutuklandı

Antalya'da maske takıp okulun bahçesindeki Atatürk büstüne balyozla saldıran Okan G., yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: DHA
Atatürk büstüne balyozla saldıran hain tutuklandı

Olay, 15 Ağustos günü sabah erken saatlerde Antalya'nın Serik ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde okula gelen idareciler, mermer kaidenin üzerine monte edilmiş Atatürk büstünün parçalandığını gördü.

İdarecilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, yüzünde maske bulunan bir kişinin elinde balyoz ile okulun bahçesine girip, Atatürk büstüne saldırdığı saldırdığını belirledi.

Saldırganın Okan G. olduğunu tespit eden ekipler, yapılan çalışmayla şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Okan G. cezaevine gönderildi.

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Öte yandan, zarar gören Atatürk büstünün yerine yenisinin konulduğu öğrenildi.

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