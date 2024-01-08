Atatürk düşmanı Kerem Ökten'in diploması sahte çıktı. İTÜ suç duyurusunda bulunacak

Hava durumu hakkında yaptığı tahmin ve yorumlarla tanınan ve İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği olarak tanıtılan Kerem Ökten hakkında skandal bir suçlama yapıldı. İTÜ Meteoroloji Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu, Ökten’in diplomasının sahte olduğunu iletti ve kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak böyle bir mezunumuzun olmadığını kamuoyuna saygı ile duyururum. Bu sahte diploma olayı için suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadesini kaydetti.

ÖKTEN’DEN KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM GELDİ

Daha önce, “Denizde güçlü olan İngilizlerin, İstanbul’u terk edip karada zayıf olduğu Musul'u terk etmemesini ancak Kemalizm’in idam ettiği Türk aklı kabul edebilir.” gibi sözlerle Atatürk’ü ve Kemalizm’i hedef almış olan Kerem Ökten, diplomasının sahte olduğu iddialarına cevaben, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Mikdat Kadıoğlu’nun paylaşımının ardından Ökten, sosyal medya hesabından "Lodosla gelen Kıştan, gülerek gelen p*şttan kork!" ifadesini kullandı.

“REKLAMIN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ” DEDİ

Kerem Ökten, Kadıoğlu’nun sahte diploma uyarısından sonra, "Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bırakın sallasınlar. Bunlara inat meteorolojiye daha fazla mesai harcayım..." açıklamasını yaptı. Ayrıca takipçilerinin hukuki bilgisine de başvurarak, "Avukatlığımı yapmak isteyen takipçim varsa; lütfen özelden görüşelim. Her bana edilen hakaret için tazminatın tamamını avukatıma vereceğim. İyi bir kazanç.” dedi.