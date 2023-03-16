'Atatürk'ün askeri' olarak AKP'ye katılan Teğmen Çelebi nerede? Menzil tarikatı ile Türklük, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları destek kararı aldı

Türkiye tarihinin en kritik seçimleri yaklaşırken, Cumhuriyet düşmanı çevrelerin Cumhur İttifakı’na destek açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Türklük, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı HÜDAPAR’ın ardından Menzil Cemaati de Erdoğan’a destek vereceklerini açıkladı. Atatürk'ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti'ne düşman çevrelerin Cumhur İttifakı etrafında birleşmesi akıllara Ergenekon kumpasında yargılandığı halde AKP safına geçen Mehmet Ali Çelebi'nin sözlerini getirdi.

CHP'den Memleket Partisi'ne geçen ve oradan da istifa ettikten sonra bağımsız milletvekili olarak devam eden ve son olarak AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi, "Atatürk askeri olarak AK Parti'de devam edeceğim" demişti.

Atatürk düşmanları ile aynı safta yer alırken, nasıl "Atatürk'ün askeri" olabileceği anlaşılamayan Çelebi, o günlerde şu açıklamayı yapmıştı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez! Vatan ve millet bütünlüğümüzü, -FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi, -Milli konuları (Mavivatan, S400, Kıbns, Azerbaycan, Sözde Soykınm, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak; Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur ittifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki EGEMENLİK mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir.

Davet ederek şahsımı onurlandıran Sn.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlanmı sunuyorum. Halkımızın dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim. Özellikle Kahraman Güvenlik Güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım. Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk Milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye'nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir."