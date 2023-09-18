Atatürk filminden paylaşılan kare heyecan yarattı

Aras Bulut İynemli'nin başrolünde olduğu Atatürk filminden yeni kareler paylaşıldı! Aras Bulut İynemli'nin sosyal medyadan paylaştığı bu kare büyük ilgi gördü

Atatürk filminden paylaşılan kare heyecan yarattı

Atatürk’ için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.Aras Bulut İynemlinin Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı filmden dikkat çekici yeni bir kare yayınlandı. Aras Bulut İynemli’nin sosyal medyada paylaştığı bu kare kısa sürede büyük ilgi gördü

f6t4bb4awae-yw2.jpg

f6t4bb4awae-yw2.jpg

Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu ve iki film olarak televizyonda ve sinemalarda yayınlanacak ‘Atatürk’ün yapımını Lanistar Medya, yapımcılığını ise Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Aras Bulut İynemli’nin yanı sıra Songül Öden, Mehmet Günsür, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç gibi değerli isimler yer alıyor.

f6iugrlwaaaf-md.jpg

İlgili Haberler
Atatürk filminin yayınlanacağı yer belli oldu. Disney Plus yayınlamama kararı almıştı. Fatih Altaylı duyurdu
Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Osmancık'ta korkutan yangın Güncel
Osmancık'ta korkutan yangın
Seçim vaadi mülakat kalkacak nasıl yalan çıktı. Emre Ulaş mizahın babasını çizdi Karikatür
Seçim vaadi mülakat kalkacak nasıl yalan çıktı. Emre Ulaş mizahın babasını çizdi
Antalya'da 725 bin adet kaçak makaron ele geçirildi: 5 gözaltı Güncel
Antalya'da 725 bin adet kaçak makaron ele geçirildi: 5 gözaltı
Fikret Orman’dan Yeniçağ’a flaş açıklama. Basın toplantısı yapacağı iddia edilmişti Spor
Fikret Orman’dan Yeniçağ’a flaş açıklama. Basın toplantısı yapacağı iddia edilmişti
Firari uyuşturucu taciri tutuklandı Güncel
Firari uyuşturucu taciri tutuklandı
Japonya'da 6.3 büyüklüğünde deprem Dünya
Japonya'da 6.3 büyüklüğünde deprem