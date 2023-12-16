Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösterenler de okuldan uzaklaştırılmış

Kaynak: Haber Merkezi
Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösterenler de okuldan uzaklaştırılmış
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaptığı açıklamada, Tuzla Piyade Okulu'nda bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmadığı için darbedilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bugün Bakanlık'ta bir toplantı gerçekleştirdi.

Güler, sunumunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güler'e yöneltilen sorulardan biri de Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan olaylara yönelik oldu.

“HEPSİ GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI”

Güler sorulan soru üzerine yaptığı açıklamada, "Tuzla Piyade Okulu’ndaki olay 10 Kasım’da meydana gelen bir hadise. Bir tane öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve 'toplu iğnem yok onun için takamadım' gibi bir gerekçe ortaya sürüyor. Ona tepki gösteren başka öğrencilerle aralarında tartışma yaşanıyor. Bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Bu olayla ilgili mahkeme ve Yüksek Disiplin Kurulu’nda verilecek kararları duyuracağız. Sorumlu görülen yöneticiler de görevden uzaklaştırıldı. Bu aşamada olayı yanlış yerlere götürecek yorumlardan kaçınmalı ve adli sürecin sonuçlanması beklenmelidir" yanıtı verdi.

bakan-guler7.jpg

NE OLMUŞTU?

Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım’da gerçekleştirilecek tören öncesinde Teğmenlere Atatürk fotoğrafları dağıtıldı. Piyade Teğmen A.A.’nın da aralarında olduğu bazı kursiyer subaylar, toplu iğne yetmeyince fotoğrafları yakalarına takamadı. Olayın ardından K.Ş. isimli bir teğmen, tören alanında “Atatürk resmini neden takmıyorsun? Cemaatçi misin sen s..... git” diyerek Teğmen A.A.’nın yakasına resmi zorla takmaya çalıştı. Gördüğü muameleye sinirlenen Teğmen A.A. ise “İğne olmadığı için takamadım. Senin söylemenle mi takacağım? Ben kendim takarım” cevabını verdi. Araya giren bölük komutanına da “Resmi iğne olmadığı için takamadığını, Atatürk düşmanı olmadığını” anlatmak zorunda kalan Teğmen A.A., komutanın emriyle getirilen iğneyle resmi yakasına tutturdu.

sayfa-1677.jpg

İlgili Haberler
Bakan Güler’den FETÖ’yle mücadele açıklaması. ‘İlişkili tek bir kimse kalmayacak'
Milli Savunma Bakanı Güler, Cumhuriyet'in 100. Yılı Sergisi'ni açtı
Milli Savunma Bakanı Güler, Cumhuriyet'in 100. Yılı Sergisi'ni açtı
Tuzla Piyade Okulu’nda bir teğmen Atatürk resmini yırtıp attı iddiası. Olay Meclis’e taşındı
Son Haberler
İstanbul'da çıkan fırtına inşaat panelini devirdi Gündem
İstanbul'da çıkan fırtına inşaat panelini devirdi
Lüks aracında, elinde bir tomar parayla konuşan hoca zenginliğinin dini açıklamasını yaptı! Gündem
Lüks aracında, elinde bir tomar parayla konuşan hoca zenginliğinin dini açıklamasını yaptı!
Kayseri'de zincirleme kaza. 4 yaralı Gündem
Kayseri'de zincirleme kaza. 4 yaralı
Kırklareli’nde dehşet verici sır. Bir kişi evinde yanmış halde bulundu Gündem
Kırklareli’nde dehşet verici sır. Bir kişi evinde yanmış halde bulundu
ABD’den Kuzey Kore’ye uyarı. ‘Sonunuz olur’ Dünya
ABD’den Kuzey Kore’ye uyarı. ‘Sonunuz olur’
Evlenen arkadaşları için "Hasretle yad ediyoruz" diyerek lokma dağıttılar Video
Evlenen arkadaşları için "Hasretle yad ediyoruz" diyerek lokma dağıttılar
Sakarya'da etkili olan sağanak kazaya neden oldu. 4 yaralı Gündem
Sakarya'da etkili olan sağanak kazaya neden oldu. 4 yaralı