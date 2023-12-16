Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösterenler de okuldan uzaklaştırılmış

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bugün Bakanlık'ta bir toplantı gerçekleştirdi.

Güler, sunumunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güler'e yöneltilen sorulardan biri de Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan olaylara yönelik oldu.

“HEPSİ GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI”

Güler sorulan soru üzerine yaptığı açıklamada, "Tuzla Piyade Okulu’ndaki olay 10 Kasım’da meydana gelen bir hadise. Bir tane öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve 'toplu iğnem yok onun için takamadım' gibi bir gerekçe ortaya sürüyor. Ona tepki gösteren başka öğrencilerle aralarında tartışma yaşanıyor. Bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Bu olayla ilgili mahkeme ve Yüksek Disiplin Kurulu’nda verilecek kararları duyuracağız. Sorumlu görülen yöneticiler de görevden uzaklaştırıldı. Bu aşamada olayı yanlış yerlere götürecek yorumlardan kaçınmalı ve adli sürecin sonuçlanması beklenmelidir" yanıtı verdi.

NE OLMUŞTU?

Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım’da gerçekleştirilecek tören öncesinde Teğmenlere Atatürk fotoğrafları dağıtıldı. Piyade Teğmen A.A.’nın da aralarında olduğu bazı kursiyer subaylar, toplu iğne yetmeyince fotoğrafları yakalarına takamadı. Olayın ardından K.Ş. isimli bir teğmen, tören alanında “Atatürk resmini neden takmıyorsun? Cemaatçi misin sen s..... git” diyerek Teğmen A.A.’nın yakasına resmi zorla takmaya çalıştı. Gördüğü muameleye sinirlenen Teğmen A.A. ise “İğne olmadığı için takamadım. Senin söylemenle mi takacağım? Ben kendim takarım” cevabını verdi. Araya giren bölük komutanına da “Resmi iğne olmadığı için takamadığını, Atatürk düşmanı olmadığını” anlatmak zorunda kalan Teğmen A.A., komutanın emriyle getirilen iğneyle resmi yakasına tutturdu.