Atatürk resmini ezmişti ters kelepçe ile tutuklandı

Antalya'da bir lastik dükkanına giren yabancı uyruklu kişi, kapıda asılı, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk görselinin bulunduğu etiketi önce eline alarak alay etmiş sonra da üzerine su döküp ayağı ile basmıştı.

Halk TV'deki habere göre bu sırada ne olduğunu anlamaya çalışan 20 yaşındaki Mehmet Can Sevinç, olayı anladığı gibi tezgahın üzerinden atlayarak müdahale etmişti. Şahıs üzerine uçarak gelen Sevinç'i gören A.A., dükkandan koşarak kaçmaya başladı. Ancak çok fazla kaçamadı ve yakalanarak gözaltına alındı.

Atatürk görselinin üzerine basan müşterinin üstüne uçtu!

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi, Emniyette Atatürk fotoğrafının önünde ters kelepçeli olarak fotoğraflandı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı.