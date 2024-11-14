Atatürk resmini ezmişti ters kelepçe ile tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Atatürk resmini ezmişti ters kelepçe ile tutuklandı

Atatürk'ün fotoğrafını yere atıp üzerine tükürdükten sonra ayağıyla çiğneyen kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Antalya'da bir lastik dükkanına giren yabancı uyruklu kişi, kapıda asılı, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk görselinin bulunduğu etiketi önce eline alarak alay etmiş sonra da üzerine su döküp ayağı ile basmıştı.

gcw2jbfxeai902e.jpeg

Halk TV'deki habere göre bu sırada ne olduğunu anlamaya çalışan 20 yaşındaki Mehmet Can Sevinç, olayı anladığı gibi tezgahın üzerinden atlayarak müdahale etmişti. Şahıs üzerine uçarak gelen Sevinç'i gören A.A., dükkandan koşarak kaçmaya başladı. Ancak çok fazla kaçamadı ve yakalanarak gözaltına alındı.

Atatürk görselinin üzerine basan müşterinin üstüne uçtu!Atatürk görselinin üzerine basan müşterinin üstüne uçtu!

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi, Emniyette Atatürk fotoğrafının önünde ters kelepçeli olarak fotoğraflandı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Son Haberler
"Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" diyerek kandırdılar
"Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" diyerek kandırdılar
Acun Ilıcalı'ya soğuk duş! Kanalı devredildi
Acun Ilıcalı'ya soğuk duş! Kanalı devredildi
Sosyal medya fenomeni baget ekmek çantasıyla tepki topladı!
Sosyal medya fenomeni baget ekmek çantasıyla tepki topladı!
‘Bahçeli'nin çağrısından Erdoğan'ın haberi vardı’. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı gerçeği açıkladı
‘Bahçeli'nin çağrısından Erdoğan'ın haberi vardı’. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı gerçeği açıkladı
Seçil Erzan'dan mahkemeye mektup: Arda Turan ile Emre Belözoğlu’nu tefecilikle suçladı
Seçil Erzan'dan mahkemeye mektup: Arda Turan ile Emre Belözoğlu’nu tefecilikle suçladı