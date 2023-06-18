Atatürk silüeti ortaya çıktı. Görenler telefona sarıldı

Ardahan'ın Damal ilçesinde güneşli havanın etkisiyle Karadağlar'ın eteğine düşen ve Atatürk silüetine benzeyen gölgeyi izlemek isteyen turistler bölgeye akın etti.

Atatürk silüeti ortaya çıktı. Görenler telefona sarıldı

Son zamanlarda yağışlı havalar yerini açık ve güneşli günlere bırakınca, Atatürk silüetini izlemek için vatandaşlar da araçlarıyla bölgeye geldi.

Dakikalar öncesinden bölgeye gelip silüetin oluşmasını bekleyenler, bu anı ölümsüzleştirmek için seyir terasına çıkarak, bol bol fotoğraf ve video çekti.

AA muhabirine konuşan Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, bu yıl yağışlı ve kapalı havanın yerini güneşli havaya bırakmasıyla silüetin görülmeye başlandığını söyledi.

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"ETKİNLİKLER YAPACAĞIZ"

Bundan sonra yerli ve yabancı turistleri, Ardahan ve Damal'a beklediklerini dile getiren Önal, "Kurban bayramından sonra silüetin tanıtımı dolayısıyla yapacağımız şenliklerin tarihini belirleyeceğiz. Bölgenin ve silüetin daha çok kitlelerce tanınması, bilinmesi için etkinlikler yapacağız." dedi.

Silüetin oluşumunu izlemeye ailesiyle gelen 13 yaşındaki Efe Köse de gölgenin oluşmasının kendisini etkilediğini belirtti.

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HER YIL ŞENLİKLER DÜZENLENİYOR

Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu. Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz ayında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

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