Atatürk Türkiye'sini yıkma planı Alman gazetesinde ortaya çıktı

Editör: Özge Ceren Çimen

Siyaset bilimci ve yazar Çiğdem Bayraktar, Alman gazeteci Wolfgang Koydl’un 19 Ocak 1998’de yılında Almanya'nın en büyük gazetelerinden Süddeutsche Zeitung'ta yazdığı Türkiye ve Kemalizm konulu yazısını paylaştı.

Bayraktar, Almanya’nın Türkiye’de ulus-devlet anlayışını yıkmak istediğini ve bunu yapabilmek için de Kemalizm’i yıkmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

“Yıkılma sırası Mustafa Kemal’in Türkiyesi’nde”

Hadi oradan Wolfgang Koydl!

Koyld bunu Almanya'nın en büyük gazetelerinden Süddeutsche Zeitung'ta açıkça yazdı. 19 Ocak 1998’de.

“Lenin’in Sovyetler’i, Tito’nun Yugoslavyası, Şah’ın İran’ı yıkıldı; sıra Mustafa Kemal’in Türkiye’sinde!” ifadesi bir yorumdan ötesiydi.

Koydl'a göre:

“Sovyetler Birliği, Yugoslavya ve Şah’ın İran’ı, en az Türklerin Kemalist modelleri kadar dayanaklı görünüyorlardı. Ancak hepsi de dinsel veya etnik çekişmeler yüzünden yıkıldılar. (...) Lenin’in devleti 73 yaşındaydı, Yugoslavya 74 ve Atatürk’ün Cumhuriyeti, bu kritik yıl, 75 yaşına ulaştı... Türkiye her şeyden önce her toplumsal ve politik gelişimini engelleyen taşlaşmış Kemalizmi kırmalı.”

Neden bunu isterler? Çünkü Kemalist Türkiye ulus-devlettir. Onlar ise bir ulus bütünlüğü görmek yerine “BÖL-PARÇALA-YÖNET” politikası güderler. “Tam bağımsızlık” diye direten ATATÜRK duruşu, ilkeleri, felsefesi ve mirası rahatsız edicidir onlar için.

"Kemalizm" kırılsın, onlar da istedikleri gibi ülkeye hücum etsin isterler. ATATÜRK düşmanlığı demek ülkenin dağılmasına, yok olmasına meydan açmak demektir. Çünkü ATATÜRK ilke ve devrimleri, "Kemalizm" ülkemizi dimdik ayakta ve bütün tutar.

Özetle; "Mustafa Kemal'in Türkiyesi"ni yıkmak için önce Mustafa Kemal'e, onunla birlikte Türkiye'ye saldırıyorlar.

Ama onlara bir haberimiz var:

“Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”