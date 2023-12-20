Atatürk’e hakaretler yağdırdı, hakim karşısında “pişmanım” dedi

Gayrettepe’de, Cuma namazı hutbesinde imamın Atatürk’e dua etmesine sinirlenen Ahmet Bostancı camiyi terk edip hem Mustafa Kemal Atatürk’e hem de caminin imamına hakaret ettiği bir video paylaşmıştı, hakim karşısına çıktı. Sanık Ahmet Bostancı, "Ben hutbede, Mustafa Kemal Atatürk anması olmamasına rağmen imam, 'ruhuna kuran okuyalım' deyince sinirlenip video çektim. Video tanınınca benim eski paylaşımlarımı da irdelemeye başladılar ve hakaret içerikli paylaşımlar oradan çıktı" söyleminde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk’ün bedenen aramızdan ayrılışının 85’inci yılında, Gayrettepe’de bulunan Hacı Nimet Özden Camii'nde Cuma namazı hutbesinde imamın Atatürk’e dua etmesine öfkelenen ve sosyal medya hesabından Atatürk’e ve cami imamına hakaret eden şahıs, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma, Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü ve sanık tutuklu olduğu cezaevinden getirildi.

“BEN BİR ANLIK ÖFKEYLE BÖYLE BİR YAZI YAZDIM”

Sanık Ahmet Bostancı savunmasında, "Tüm paylaşımları kendi sosyal medya hesabımdan yaptım. Kendisini Atatürkçü tanıtan bir insanın Allah'a ve peygambere küfür ettiği için ben de sinirlenip paylaşım yaptım. Ben Allah'a ve peygambere küfür eden anonim hesabı gözeterek bu hakareti yazmıştım. Çünkü benim dini değerlerime hakaret edilmişti. 'Gebersin Yahudi' şeklindeki yorumları da ben yazdım. Sonradan pişman olup sildim. Ben, bir anlık öfkeyle böyle bir yazı yazdım. Bütün olay videoyu paylaştıktan sonra oldu. Benim 300 takipçim vardı. Videodan sonra 4 bin 500 takipçim oldu" şeklinde konuştu.

“TÜM PAYLAŞIMLARDAN ÖTÜRÜ PİŞMANIM”

Ahmet Bostancı savunmasının devamında şunları söyledi: "Amacım ünlü olmak değildi. Ben hutbede Mustafa Kemal Atatürk anması olmamasına rağmen imam, 'ruhuna kuran okuyalım' deyince sinirlenip video çektim. Video tanınınca benim eski paylaşımlarımı da irdelemeye başladılar ve hakaret içerikli paylaşımlar oradan çıktı. Ben sildiğim halde ekran görüntüsünü alıp paylaşmaya başladılar. Sonrasında pişman olup hesabımı kapattım. Ben bu hareketlerin islam dininde de kabul görmeyeceğini biliyorum. İslam güzel ahlaka dayalıdır. Bu yüzden çok pişman oldum. Kanunlar nezdinde çok pişmanım. Ben 20 yaşındayım. Sosyal hayatıma da devam etmek istiyorum. Tüm paylaşımlardan ötürü pişmanım"

CUMHURİYET SAVCISI SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINI İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı, sanığın suçunu itiraf etmiş olduğunu ve suçun toplumda infiale ve tepkiye yola açabileceği sebepleriyle sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme, işlenen suçun toplumda yol açtığı manevi tahribatı göz önüne alarak Ahmet Bostancı’nın tutukluluğunun devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, sanık için "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.