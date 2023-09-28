Atatürk'e hareket eden Kuveytli yazar hakkında yakalama kararı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Mustafa Kemal Atatürk’e sosyal medya hesabından hakaretler eden Kuveytli yazar, Abdülaziz E. Alhajri, Atatürk’ün heykellerinin yıkılmasını istemiş ve Türk pasaportu ile adeta dalga geçmişti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kuveytli yazar hakkında yakalama kararı çıkartıldığını duyurdu.

Zorlu'nun paylaşımı şöyle:

"18/09/2023 tarihinde Kuveytli sözde gazeteci Abdülaziz E. Alhajri hakkında avukatlarımız aracılığıyla yaptığım şikayet kapsamında az önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından verilen bilgiye göre şüpheli hakkında 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır.

Buna ek olarak şüphelinin yurtdışında olması sebebiyle tutuklanması beklenmeden, Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açılacağı bilgisi de verilmiştir.

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, Türk vatandaşlığı bizim için dolar yeşili değil, kan kırmızısıdır.

Buna karşı duranlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

NE OLMUŞTU?

Kuveytli bir yazar olan Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih, sosyal medya hesabından Türk halkı ve Mustafa Kemal Atatürk hakkında ağza alınmayacak ifadeler kullanarak çirkin saldırılarda bulunmuştu.

Söz konusu çirkin ifadelere vatandaş ve muhalefet kanadından tepki yağmış, İYİ Parti, haddini aşan Arap yazar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

ARAP CUMHURBAŞKANI

Sözde yazar Türkiye'de bir Arap Cumhurbaşkanının olmasını istemiş, sonra da Atatürk heykellerinin yıkılmasını dilemişti.

Aynı zamanda Ulu Önder Atatürk hakkında da çirkin ifadelerde bulunan sözde yazar, Türk pasaportunu da aşağılamıştı.