Atatürk'le olan benzerliğini kullanarak TikTok'tan para kazanan TikToker tepki topladı
Mustafa Kemal Atatürk'le olan benzerliğiyle tanınan Serdar Görel isimli TikTok kullanıcısı, Atatürk'e benzemeye çalışarak yaptığı paylaşımları üzerinden takipçilerinden para kazandığı için tepki topladı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Mustafa Kemal Atatürk'le olan benzerliğiyle tanınan Serdar Görel isimli TikTok kullanıcısı, Atatürk'e benzemeye çalışarak yaptığı paylaşımları üzerinden takipçilerinden para kazandığı için tepki topladı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?