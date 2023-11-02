Atatürk'le olan benzerliğini kullanarak TikTok'tan para kazanan TikToker tepki topladı

Mustafa Kemal Atatürk'le olan benzerliğiyle tanınan Serdar Görel isimli TikTok kullanıcısı, Atatürk'e benzemeye çalışarak yaptığı paylaşımları üzerinden takipçilerinden para kazandığı için tepki topladı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Atatürk'le olan benzerliğini kullanarak TikTok'tan para kazanan TikToker tepki topladı

Mustafa Kemal Atatürk'le olan benzerliğiyle tanınan Serdar Görel isimli TikTok kullanıcısı, Atatürk'e benzemeye çalışarak yaptığı paylaşımları üzerinden takipçilerinden para kazandığı için tepki topladı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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