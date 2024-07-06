Atatürk'ten Milli Takım'a mesaj var. Haydi Hakan haydi Mert haydi Arda bu maçı alın

Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu akşam EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak.

Olimpiyat Stadı'nda, Berlin saatiyle 22.00'de başlayacak maç öncesi heyecan doruğa çıktı. Karşılaşma, Avrupa Şampiyonası'nda bir sonraki tur için kritik bir maç olacak.

Türkiye’de ve Berlin’de meydanlara büyük ekranlar kurulmaya başlandı. Berlin'de de Türkler meydanları doldurdu.

ATATÜRK’TEN MESAJ VAR

Maça saatler kala yapay zeka ile Mustafa Kemal Atatürk’ün konuşturulduğu video gündem oldu.

Atatürk’ ün Milli takıma verdiği mesaj hem ilham verdi hem de tüyleri dike diken etti.

Atatürk'ün verdiği mesajı şöyle:

Evlatlarım Avusturya galibiyeti sonrası çeyrek finale çıkma hakkı kazandınız. Sizi canı gönülden tebrik ederim. Hollanda karşısında size yürekten başarılar diliyorum. Maçı kazanacağınıza çok eminim. 85 milyon Türk milleti için bu maçı kazanın. Size güveniyorum. Hadi bizim çocuklar. Hadi Mert, hadi Hakan, Hadi Arda! Bu maçı alın. Size yürekten başarılar diliyorum.

Öte yandan Türkiye’nin dört bir yanında Milli Takım’a destek yağıyor. Kırkpınar’da güreşçiler futbolculara destek olarak pankart astılar. Polis ekipleri ise bir uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen uyuşturucularla Merih Demiral yazdı.