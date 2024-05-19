Atatürk’ü temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, Kurtuluş Yolu'nda yer alan ve o dönemde 'Tütün İskelesi' olarak bilinen alanda bir tören düzenlendi.

Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da karaya çıkışını simgeleyen Türk bayrağı, bir deniz subayı, iki deniz eri ve iki piyade askeri tarafından taşınarak karaya çıkarıldı.

Törende konuşan Samsun Valisi Tavlı şu ifadeleri kullandı:

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamanın onur, gurur ve heyecanını bugün hep birlikte bir kez daha yaşıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, aziz Türk milletinin makus talihini değiştiren Bandırma Vapuru'yla 16 Mayıs 1919 Cuma günü İstanbul'dan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü sabah saatlerinde karaya çıkarak Milli Mücadele'nin ilk adımını Samsun'umuzda atmıştır.

O gün Samsun'umuzda yakılan meşaleyle adeta küllerinden doğan; birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkan aziz Türk milleti, Cumhuriyet'imizin ilanıyla tarih sahnesinde yeniden dirilmiştir.

Tam 105 yıl sonra bugün, o tarihi anın milli ve manevi atmosferini yüreğimizde hissediyor, şanlı Türk bayrağımızı coşku ve gururla temsili olarak aynı noktadan karaya çıkartarak, istikbalimizin, Cumhuriyet'imizin ve 'Türkiye Yüzyılı'nın en büyük teminatı, Türk gençliğine teslim ediyoruz.