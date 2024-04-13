Atatürk’ün Ayvalık'a gelişinin 90'ıncı yılı

Program, Ayvalık Karayolları 29'uncu Şube Şefliği bahçesinden başladı. Atatürk'ün ilçeye giriş yaptığı güzergâh üzerinden gerçekleştirilen yürüyüşe, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin, gaziler ve şehit aileleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Çelenk takdimleri ve vatandaşların Atatürk anıtına çiçek sunumlarının ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kısa bir konuşma yaptı.