Atatürk’ün imzasıyla Van’da kurulan banka

Şehrivan Gazetesi’nden yer alan habere göre; Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulaziz Kardaş, 8 Mayıs 1929 tarihinde 50 bin lira sermaye ile idare merkezi Van olan ‘Van Millî İktisat Bankası’ kurulduğunu ortaya çıkardı.

Kardaş, Van’ın kendi bankasını yörenin önde gelen isimlerinin oluşturduğu bir heyet ile kurduğunun altını çizdi.

NASIL KURULDU, NEDEN KAPANDI?

Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle hayata geçirilen bankanın kuruluş ve kapanış sürecini anlatan Prof. Dr. Abdulaziz Kardaş, şu ifadeleri kullanıyor:

“Nihayette çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle 50 bin lira sermayeli, 25 yıl müddetle hizmet verebilecek bir banka kurmayı kararlaştırıyorlar. Bunun bütün tüzüğünü, yönetmeliğini hazırlayıp Bakanlar Kurulu’na gönderiyorlar ve 17 Nisan 1929’da Bakanlar Kurulu tarafından kabul ediliyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün de imzası var. Bu şekilde Van Millî İktisat Bankası kuruluyor. Banka; esnafa, halka kredi sağlamaya çalışıyor. Ama o dönemde büyük bir dayanışmayı da ön plana çıkarıyor. Düşük bir sermayeyle de kuruluyor. Bankayı kurmaya teşebbüs edenler taahhüt ettikleri 50 bin liranın sadece 12 bin 500 lirasını buluyorlar. Nüfus az, elde avuçta bir şey yok.

Siyasi ve sosyal gelişmeler bankanın taahhüt ettiği sermayeyi temin edememesine neden olmuş ve büyük gayretlerle kurulan banka 18 Mart 1931’de Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılıyor” şeklinde konuştu.”