Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı yönettiği bina kaderine terk edildi

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Kurtuluş Savaşı’nın yönetildiği, Mustafa Kemal Atatürk’ün bir dönem konut olarak kullandığı Ankara Garı’ndaki tarihi Direksiyon Binası’nı kaderine terk etti. Müze binası olarak kullanılan tarihi yapının da 2018’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilmesine göz yuman TCDD yönetimi, Direksiyon Binası’nda oluşan derin çatlaklara rağmen harekete geçmiyor.

TCDD’nin internet sitesinde de tarihi binaya ilişkin, “Kurtuluş Savaşı’nın hareket planları hazırlandı. 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulması ve 23 Nisan’ın Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmasının kararları binada alındı. Özgün kilit kemerli, köşeleri taş dekorlu ve çatı saçakları ahşap olan taş bina, iki katlı olarak tasarlanmıştır” deniliyor. Ayrıca tarihi binada Atatürk ile Latife Hanım’ın şahsi eşyaları da sergileniyor.

YIKILMA TEHLİKESİ VAR

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Sekreteri İsmail Özdemir, BirGün’e yaptığı açıklamada tarihi bina hakkında bilgi vererek, “Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’daki az sayıda bulunan birkaç devlet binasından birisi de Ankara Gar kompleksi içerisindeki Direksiyon Binası’dır. 1892 yılında Bağdat demiryolunun yapımı sırasında inşa edilmiştir. Atatürk’ün 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya gelişinden itibaren Başkomutanlık Karargâhı ve konutu olarak 3 yıla yakın süre Atatürk’ün emrine tahsis edilmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın planları hazırlanmış, yabancı devletlerle görüşmeler yapılmış, 21 Ekim 1921 tarihinde Fransa ile Ankara Antlaşması imza töreni gerçekleşmiştir. Direksiyon Binası Kurtuluş Savaşı’nın canlı tanığı ihtişamını aynen sergilemektedir. Büyük önder Atatürk ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözünü burada söylemiştir” dedi.

Direksiyon Binası’nın 24 Aralık 1964 tarihinde müze olarak halkın ziyaretine açıldığını da belirten Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: “Böylesine bir manevi değeri barındıran bu bina ilgisizlikten yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını görmüş bulunmaktayız. Çok sayıda mimar ve mühendisin görev yaptığı TCDD’de neden ilgisiz kılınmıştır? Tamiratına neden başlanılmamıştır anlamış değiliz. Üzgünüz… Ankara Gar binasının doğu tarafında ise yine tarihi değeri büyük TCDD Müzesi ve Sanat Galerisi vardı. Burası da 2018 yılında yapılan bir protokol ile devredildi. Bu Müze ve Sanat Galerisi de toplumsal değeri büyük ve önemli eserler vardı. Devir sonrası Medipol Üniversitesi’nin idari ofisi olarak kullanılmaktadır. Cumhuriyet tarihinden, Atatürk’ten kalma değerler son zamanlarda yeterli ilgi ve değeri görmediği tartışma götürmez bir durum olmuştur. Sendikamız olarak Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerine, Atatürk devrimlerine, kamu kurum ve kuruluşlarımıza sahip çıkmak sendikal sorumluluğumuz alanındadır.”