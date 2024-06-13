Atatürk'ün orijinal imzası açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yayınladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Atatürk'ün orijinal imzası açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yayınladı

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının pek çok yerde farklı kullanıldığı dikkat çekince Milli Savunma Bakanlığı gerçek imzayı paylaştı.

Cumhuriyetin öncüsü ve tüm dünyanın tanıdığı lider Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası, pek çok alanda sıkça kullanılan ve bilinen imzalar arasında yer alıyor.

Son zamanlarda, bazı vatandaşlar, Atatürk'ün imzasının her yerde farklı tasvir edildiğine dair şikayetlerde bulundu. Bu şikayetlerin ardından Milli Savunma Bakanlığı, Atatürk'ün farklı dönemlerde kullandığı imzalarını kamuoyuyla paylaştı.

İŞTE ATATÜRK'ÜN İMZALARI

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Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı, Atatürk'ün 1934 yılında soyadı kanunundan sonra kullandığı imzayı gösterdi. Bu imzanın, genel olarak bilinen imzadan farklı olduğu belirtiliyor.

Orijinal imzada, "K" harfinin sonundaki kavisin aşağıya doğru uzandığı görülürken, sıklıkla kullanılan yanlış imzada bu kavisin "Atatürk" ifadesinin altına doğru uzandığı belirtiliyor.

Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı, Atatürk'ün Anafartalar Grup Komutanıyken 1915'te, Temsil Heyeti Başkanıyken 1919'da ve Sakarya Meydan Muharebesi ile Büyük Taarruz sonrasında kullandığı imzaları da paylaştı.

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Ayrıca, 1928'de harf inkılabından sonra henüz "Atatürk" soyadını almadığı dönemde kullandığı Türk alfabesiyle ilk imzası da ortaya kondu.

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