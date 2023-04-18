Ateş edip karanlıkta kayboldu

İHA'nın haberine göre, Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki sahil yolunda meydana geldi. Parkta yürüyen Hayri G., kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Göğsünden ve ama ağından vurulan şahıs için bölgeye bulana çağrıldı. Yaralı şahıs, ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın yaşandığı yerde inceleme yapan polis ekipleri, saldırı sonrası karanlıkta kaybolan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırıyı gören vatandaşlar da yerdeki vurup kaçak kişiyi karanlıkta göremediklerini fakat yerdeki yaralıya yardım ettiklerini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.