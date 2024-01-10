Ateşi düşürür ve vücuda enerji veriyor. İşte o ot

Sağlık problemleri için doğal çözümler arayanlar, giderek doğal besinlere yöneliyor.

Bu besinlerden bir tanesi de Kısa Mahmut otu. Bu bitki, hem göze hitap eden hem de birçok faydası bulunan bir bitki.

Kısa Mahmut otu, ateşi indiriyor ve vücuda enerji katıyor.

KISA MAHMUT OTU NEDİR?

Kısa Mahmut otu, sıcak bölgelerde yetişen, hoş kokulu, pembe çiçekli bir bitkidir. Yaprakları parlak yeşil renkte ve altları tüylüdür. Bitkinin tadı acıdır.

KISA MAHMUT OTU NASIL KULLANILIR?

Kısa Mahmut otu, çoğunlukla çay şeklinde içilir. Bunun için bitkinin çiçekli dalları ve yaprakları kurutulup sıcak suya konur. 10 dakika bekletildikten sonra içilebilir. Kısa Mahmut otu çayı, iştah açar, ateş indirir, yaraları iyileştirir ve canlandırır.