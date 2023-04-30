Ateşkes beşinci kez ihlal edildi: Suudi bakan ile Sudan ordusu ile görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri ile Sudan Ordu Komutanı arasında Sudan'da ateşkese rağmen devam eden çatışmalar üzerine değerlendirme yapıldı. Suudi tarafından görüşme sonrası "kardeş ülke" açıklaması geldi.

Ateşkes beşinci kez ihlal edildi: Suudi bakan ile Sudan ordusu ile görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın Özel Temsilcisi Defullah el-Hac el-Ali ile çatışmaların sürdüğü Sudan'daki durumu ele aldı.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başkentin çeşitli noktalarında başlayan çatışmalar, 5'inci kez ilan edilen ateşkese rağmen devam ediyor.

KARDEŞ ÜLKE AÇIKLAMASI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Bin Ferhan'ın, başkent Riyad'da Sudan Ordu Komutanı Burhan'ın Özel Temsilcisi Ali ile bir araya geldiği belirtildi.

Bin Ferhan, görüşmede "Sudan'ın ve kardeş halkın kazanımlarının korunması için askeri tansiyonu yükselten her türlü eylemi sonlandırma, ulusal çıkarlara öncelik verme ve ateşkes" çağrısı yaptı.

ÇATIŞMA NEDEN BAŞLADI?

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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