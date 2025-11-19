İsrail, yapılan ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarına devam ediyor. Gazze Sivil Savunma Sözcülüğünden yapılan açıklamada Zeytun, Şucaiye ve Han Yunus'a yapılan saldırılarda 10 kişi yaşamını yitirdiği belirtildi.

İSRAİL'DEN HAMAS BAHANESİ

İsrail'den yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde İsrail ordusunun işgalini sürdürdüğü 'Sarı Hat' içindeki İsrail askerlerine ateş açıldığı ancak herhangi bir yaralı olmadığı ileri sürüldü. İsrail ordusunun karşılık olarak Gazze genelinde 'Hamas'a ait olduğunu' iddia ettikleri hedeflere saldırılar düzenlediği aktarıldı.

Gazze'de, son saldırı ile birlikte 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından toplam 290 kişi hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023’te itibaren süren saldırılarda ise can kaybı 69 bin 523’e yükseldi.