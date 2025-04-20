Ateşkes kağıt üstünde kaldı! Silahlar susmadı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Paskalya Bayramı dolayısıyla ilan ettiği geçici ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Telegram hesabından yazılı bir açıklama yapan Zelenskiy, Rus ordusunun Kursk, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde topçu ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıları kınadı. Ukrayna ordusunun bu saldırılara karşılık verdiğini belirten Zelenskiy, Rusya’nın ateşkes taahhüdüne uymadığını vurguladı.

ATEŞKES KAĞIT ÜSTÜNDE KALDI

Rusya, Paskalya Bayramı nedeniyle 19 Nisan saat 18.00’den 21 Nisan saat 00.00’a kadar Ukrayna’da tüm askeri operasyonları durduracağını açıklamıştı. Ancak Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy’den aldığı bilgilere dayanarak, ateşkesin kağıt üzerinde kaldığını belirtti. 19 Nisan akşamından 20 Nisan gece yarısına kadar cephedeki gelişmeleri değerlendiren Zelenskiy, Rus ordusunun 19 saldırı girişimi düzenlediğini, 387 kez ateş açtığını ve 290 İHA saldırısı gerçekleştirdiğini aktardı.

Zelenskiy, “Paskalya sabahı itibarıyla Rus ordusu bir ateşkes imajı yaratmaya çalışıyor gibi görünse de, Donetsk ve Zaporijya gibi bazı bölgelerde Ukrayna’ya kayıp verdirmek için ilerleme girişimlerinden vazgeçmedi.” dedi.

Rusya’nın ateşkes şartlarına tam olarak uyması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, uluslararası toplumu bu ihlallere karşı duyarlı olmaya çağırdı.

UKRAYNA’DAN KARŞILIK

Ukrayna ordusu, Rus saldırılarına karşı cephede aktif bir savunma sergiliyor. Zelenskiy, özellikle Kursk, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde yoğunlaşan Rus topçu ve İHA saldırılarına Ukrayna birliklerinin kararlılıkla yanıt verdiğini belirtti. Ukrayna lideri, ordusunun hem savunma hem de karşı saldırı kapasitesini koruduğunu ifade ederek, halkına dayanışma mesajı verdi.