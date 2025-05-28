Athena'ya vize engeli: Konseri iptal etmek zorunda kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Athena'ya vize engeli: Konseri iptal etmek zorunda kaldı

Athena Müzik Grubu'nun Londra'da düzenleyeceği konser, grup üyeleri vize alamadığı için iptal edildi.

Athena Müzik Grubu, cumartesi günü Londra'da konser düzenleyecekti.

VİZE ALAMADI, KONSERİ İPTAL ETTİ

Grup üyeleri konser için İngiltere'ye vize başvurusunda bulundu.

Kısa Dalga'nın aktardığına göre, ekip üyelerinden bazıları vize alamadı.

Organizasyon şirketi, vize konusundaki sorun çözülemediği için konseri iptal etmek zorunda kaldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, vize için gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde iletildiğini ancak vize sürecinin henüz sonuçlanmadığı belirtilerek konserin iptal ediliği duyuruldu.

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