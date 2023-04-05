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İspanya Kral Kupası'nda ilk finalist belli oldu

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Athletic Bilbao ile Osasuna karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 06:06
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Athletic Bilbao Osasuna ile berabere kaldı

İspanya Kral Kupası'nda ilk finalist belli oldu
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İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Athletic Bilbao ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Osasuna finale çıkan ilk takım oldu.

Bask bölgesinin iki takımının kupadaki ilk maçında sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 yenen Osasuna, deplasmanda aldığı beraberlikle tarihinde ikinci kez adını finale yazdırdı.

Athletic, İnaki Williams'ın 33. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Normal süre bu skorla bitince uzatmalara gidilen maçın 116. dakikasında Pablo İbanez Lumbreras ile golü bulan Osasuna, zorlu deplasmanda aldığı beraberlikle finale çıktı.

Osasuna, bu kupada sadece 2004-2005 sezonunda finale yükselmiş ve Real Betis'e 2-1 yenilmişti.

Kupayı 23 kez ile en fazla müzesine götüren ikinci takım olan Athletic ise son 4 sezonda 3. kez finale kalma fırsatını kaçırdı.

Diğer yandan kupanın diğer yarı final maçı, bu gece (5 Nisan) Nou Camp Stadı'nda Barcelona ve Real Madrid takımları arasında oynanacak.

El Clasico olarak adlandırılan İspanya'nın iki ezeli rakibinin yarı finaldeki ilk karşılaşmasında Barcelona deplasmanda Real Madrid'i 1-0 yenmişti.

Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan kulüp Barcelona olurken, onu Athletic Bilbao (23) ve Real Madrid (19) izliyor.

Kupanın yeni sahibi 6 Mayıs'ta Sevilya'daki La Cartuja Stadı'nda yapılacak final maçında belli olacak. (AA)

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