Atıcılıkta altın kapanış

Kaynak: AA
Atıcılıkta altın kapanış

Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'nin yer aldığı milli takım, erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde altın madalya kazandı

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'den oluşan milli takım, altın madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Osijek kentindeki organizasyonun son gününde, erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde madalya müsabakaları yapıldı.

ALTIN MADALYA İLE BİTİRDİLER

Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'nin temsil ettiği milli takım, altın madalya karşılaşmasında Jindrich Dubovy, Pavel Schejbal ve Pavel Svetlik'in yer aldığı Çekya ile karşılaştı.

14-10 geriye düştükleri karşılaşmayı 16-14 kazanmasını bilen ay-yıldızlılar, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Milliler, böylece organizasyonu altın madalyayla tamamladı.

Bu kategoride bronz madalya ise Azerbaycan'ın oldu.

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