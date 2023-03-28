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CHP'li Atila Sertel Ziraat ve Halk Bankalarının yüksek reytinglerini görmediği TV ve gazeteleri açıkladı

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Ziraat ve Halkbank genel müdürlerine, “Siz muhalefet olarak gördüğünüz televizyonlara ve gazetelere tirajları ne kadar yüksek olursa olsun reklam vermiyorsunuz, izlenme oranı ne kadar yüksek olursa olsun, reytingi ne kadar yüksek olursa olsun reklam vermiyorsunuz” dedi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 12:11
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Atila Sertel kamu bankalarının yüksek reytinglerini görmediği TV ve gazeteleri açıkladı

CHP'li Atila Sertel Ziraat ve Halk Bankalarının yüksek reytinglerini görmediği TV ve gazeteleri açıkladı
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Editör: Merve KIZILALP

CHP grubu tarafından KİT Komisyonu raporlarına yapılan itirazların görüşüldüğü toplantıda konuşan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’a gazete ve televizyonlara verdikleri reklamlar üzerinden eleştiride bulundu. 

Sertel, her iki banka tarafından hangi gazete ve televizyonlara ne kadar bütçeyle reklam verildiğinin ısrarla gizlendiğini belirterek, toplumun her kesimine hitap eden kamu bankalarının yalnızca toplumun bir kısmının takip ettiği gazete ve televizyonlara reklam vermesinin doğru olmadığını söyledi. 

“KAYIRMACILIK YAPILIYOR” 

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şunları söyledi: 

“Bir kamu bankası ve bu kamu bankası reklamlar veriyor, ilanlar veriyor, bu ilanlara baktığınız zaman kamu bankalarının kayırmacılık yaptığını görüyorum. Bunu çok açık ve net görüyorum çünkü ben gazeteciyim ve izlediğim televizyonlarda Halkbankın, Ziraat Bankasının reklamına rastlayamıyorum. Televizyon olarak baktığımızda, işte, FOX TV, KRT, Halk TV, Tele1, Sözcü TV, Flash Haber, Habertürk, TGRT, TV5 gibi televizyonlarda kamu bankalarının reklamını görmüyorum; Cumhuriyet'te zaten olmaz, Sözcü'de olmaz, BirGün'de olmaz, Evrensel'de olmaz, Karar'da olmaz, Yeniçağ'da olmaz yani siz muhalefet olarak gördüğünüz televizyonlara ve gazetelere tirajları ne kadar yüksek olursa olsun reklam vermiyorsunuz, izlenme oranı ne kadar yüksek olursa olsun, reytingi ne kadar yüksek olursa olsun reklam vermiyorsunuz. Sosyal demokrat veya sol düşüncede olan insanlarının izlediği kanallara, okuduğu gazetelere ‘Ben reklam vermiyorum.’ derseniz benim gibi sosyal demokrat bir insan mudi olma noktasında değerlendirmeye tabi tutmak durumunda kalıyor şimdi. Dolayısıyla taraf olmuş banka. E, banka tarafı olunca benim de bu bankanın içinde ne işim var diyesim geliyor.”

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