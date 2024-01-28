Atina'da binlerce kişi İsrail Büyükelçiliği'ne yürüdü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları ve ambargoları devam ederken, dünya kamuoyundan da İsrail'e yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor.

Binlerce Yunan, başkent Atina'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki amansız saldırılarını protesto etme ve Filistinlilerle dayanışmalarını ilan etme gayesiyle Tel Aviv'in Atina Büyükelçiliğine doğru yürüdüler.

Yunanistan'ın solcu Parti ve İşçi birlikleri üyeleri ile sempatizanlarının da bulunduğu yürüyüşte göstericiler ellerinde Filistin'den yana sloganların yazılı olduğu pankartlar ve Filistin bayrakları taşıdılar.

İsrail'in Atina Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler aynı zamanda NATO'nun terörden yana girişimlerini kınamanın yanında, bağımsız bir Filistin devleti kurulması taraftarı olduklarını ilan ettiler.