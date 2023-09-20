Atiye ikinci bebeğini dünyaya getirdi

Şarkıcı Atiye, 2019'da kızı Ferah Feza'yı kucağına almıştı. Ünlü şarkıcı dün akşam Maslak Acıbadem'de ikinci kız çocuğu Neva'yı dünyaya getirdi.

Atiye ikinci bebeğini dünyaya getirdi

2018 yılında sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcı Atiye, bir yıl sonra ilk kızı Ferah Feza'yı kucağına almıştı. Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan Atiye'den karnı burnunda poz gelmişti.

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Doğuma gün sayan Atiye'nin son hali dikkat çekerken şarkıcı bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıklamıştı. "Normal doğum yapacağım" diyen 34 yaşındaki şarkıcının yine kızı olacağı belli olmuştu.

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Kızına 'Neva' adını vereceğini açıklayan şarkıcı, doğumun ise eylül ayının ikinci haftasında gerçekleşeceğini belirtmişti.

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İKİNCİ BEBEĞİNE KAVUŞTU

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Atiye, dün akşam saatlerinde Maslak Acibadem'de ikinci kız çocuğu Neva'yı dünyaya getirdi. Akşamüstü saatlerinde doğumun başlaması ile hemen hastaneye giden Atiye, doğal yoldan ikinci çocuğuna kavuştu.

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