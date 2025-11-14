Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava tahmini raporuna göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün Maramara ve Ege'de güneşli bir hava hakim olurken; Karadeniz, Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri yağışlı olacak.

Pazar günü ise Maramara'da yine güneşli bir hava öngörülürken, Batı Karadeniz ve Ankara'nın doğusunda kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışı beklenen 8 il şöyle Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Hakkari

Öte yandan yetkililer vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.