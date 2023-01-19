19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Türk insanı enflasyona boğdurulurken el oğlu bakın nasıl bir robot yaptı

Türk insanı enflasyona boğdurulurken el oğlu bakın nasıl bir robot yaptı

Atlas adlı robota insansı özellikleri içeren bir yazılım yükledi. Türk insanı enflasyonla boğdurulurken el oğlunun bulduğu bu robot dikkat çekerken robotun neler yapabileceği ortaya çıktı. İşte insanlığın sonu da böyle gelecek.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 15:25
Takip Et

Atlas robot bakın ne yaptı

Türk insanı enflasyona boğdurulurken el oğlu bakın nasıl bir robot yaptı
+
Aa
-

Amerikan mühendislik şirketi Boston Dynamics'in en başarılı robotu olan Atlas'ın yeni yetenekleri ortaya çıktı. Robota insansı özellikler eklendiği belirtilirken Atlas’ın parkurlardaki performansı dikkat çekti.

Boston Dynamics’in YouTube kanalında Atlas’ın yeni yeteneklerini gösteren bir video paylaşıldı.

İNSANLARIN YAPAMAYACAĞI HAREKETLERİ YAPIYOR

Videoda görülen düğünüz gibi Atlas, test amacıyla kurulan bir inşaat iskelesi üzerinde ilerleyerek takım çantasını fırlatıyor, daha sonrasında kutuyu iterek kendine yeni bir yol açıyor ve gösterisini güzel bir 540 derecelik taklayla sonlandırıyor. Video özenle kurgulanmış ya da basitçe sahte gibi görülüyor ancak Atlas’ın mühendisleri paylaştıkları başka bir videoda 1 yıldır Atlas üzerinde yaptıkları çalışmaları açıkladı.

BANA TAMİR ÇANTASINI GETİR

Uzaktan bir kontrole ihtiyaç duymadan kendi başına hareket edebilen robot “Bana tamir çantasını getir” gibi basit bit komutları algılayabiliyor.

Bu komutun ardından Atlas, kafasındaki bir renk ve bir de derinlik kamerasıyla aynı anda hem etrafını tarıyor ve hem de engelleri tespit edip kendine bir yol açıyor ve en sonunda da çantayı tespit ediyor. Tabii ki Atlas onun bir çanta olup olmadığını kesin olarak bilemiyor çünkü robotun henüz bunu algılayacak sensörleri yok. Atlas gördüğü nesneleri hafızasındaki bilgilerle eşleştiriyor ve gördüğü şeklin bir çanta mı yoksa bir kutu mu olduğunu anlamaya çalışıyor.

SON BİR YIL İÇİNDE BİLE ÇOK HIZLI İLERLEME KAYDETMEYİ BAŞARDI

Atlas son 1 yıl içerisinde hareket etme, engelleri aşma, nesneleri taşıma ve bulunduğu ortamı analiz etme konusunda büyük bir ilerleme kaydetti. İnsansı robot artık ilk kez gördüğü bir nesneyi bile nasıl taşıması gerektiğini az çok tahmin edebiliyor.

Atlas’ın sürekli olarak bir sonraki adımı hesapladığını ve hangi ayağıyla ne kadar basınç uygulayarak yürümesi gerektiğinden tutun taşıdığı nesneyle birlikte nasıl dengede duracağına kadar her şeye anlık karar veriyor. Ayrıca Atlas’ın yazılımsal geliştirilme sürecinin büyük bir kısmının simülasyonlarda tamamlandığı da belirtildi.

540 dereceyle takla Atlas mühendisleri için çok büyük bir önem taşıyor. 1 yıl öncesinde robotun zar zor 360 derece takla atabildiğini belirten mühendisler, Atlas’ın tıpkı bir parkur koşucusu gibi fizik kurallarını kullanarak taklayı nasıl atması gerektiğini öğrendiğini ancak bu süreçte pek çok kez düşmeye bağlı olarak parçalarının hasar aldığını belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
1
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
2
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
3
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
4
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
5
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
6
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
7
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.