Türk insanı enflasyona boğdurulurken el oğlu bakın nasıl bir robot yaptı

Amerikan mühendislik şirketi Boston Dynamics'in en başarılı robotu olan Atlas'ın yeni yetenekleri ortaya çıktı. Robota insansı özellikler eklendiği belirtilirken Atlas’ın parkurlardaki performansı dikkat çekti.

Boston Dynamics’in YouTube kanalında Atlas’ın yeni yeteneklerini gösteren bir video paylaşıldı.

İNSANLARIN YAPAMAYACAĞI HAREKETLERİ YAPIYOR

Videoda görülen düğünüz gibi Atlas, test amacıyla kurulan bir inşaat iskelesi üzerinde ilerleyerek takım çantasını fırlatıyor, daha sonrasında kutuyu iterek kendine yeni bir yol açıyor ve gösterisini güzel bir 540 derecelik taklayla sonlandırıyor. Video özenle kurgulanmış ya da basitçe sahte gibi görülüyor ancak Atlas’ın mühendisleri paylaştıkları başka bir videoda 1 yıldır Atlas üzerinde yaptıkları çalışmaları açıkladı.

BANA TAMİR ÇANTASINI GETİR

Uzaktan bir kontrole ihtiyaç duymadan kendi başına hareket edebilen robot “Bana tamir çantasını getir” gibi basit bit komutları algılayabiliyor.

Bu komutun ardından Atlas, kafasındaki bir renk ve bir de derinlik kamerasıyla aynı anda hem etrafını tarıyor ve hem de engelleri tespit edip kendine bir yol açıyor ve en sonunda da çantayı tespit ediyor. Tabii ki Atlas onun bir çanta olup olmadığını kesin olarak bilemiyor çünkü robotun henüz bunu algılayacak sensörleri yok. Atlas gördüğü nesneleri hafızasındaki bilgilerle eşleştiriyor ve gördüğü şeklin bir çanta mı yoksa bir kutu mu olduğunu anlamaya çalışıyor.

SON BİR YIL İÇİNDE BİLE ÇOK HIZLI İLERLEME KAYDETMEYİ BAŞARDI

Atlas son 1 yıl içerisinde hareket etme, engelleri aşma, nesneleri taşıma ve bulunduğu ortamı analiz etme konusunda büyük bir ilerleme kaydetti. İnsansı robot artık ilk kez gördüğü bir nesneyi bile nasıl taşıması gerektiğini az çok tahmin edebiliyor.

Atlas’ın sürekli olarak bir sonraki adımı hesapladığını ve hangi ayağıyla ne kadar basınç uygulayarak yürümesi gerektiğinden tutun taşıdığı nesneyle birlikte nasıl dengede duracağına kadar her şeye anlık karar veriyor. Ayrıca Atlas’ın yazılımsal geliştirilme sürecinin büyük bir kısmının simülasyonlarda tamamlandığı da belirtildi.

540 dereceyle takla Atlas mühendisleri için çok büyük bir önem taşıyor. 1 yıl öncesinde robotun zar zor 360 derece takla atabildiğini belirten mühendisler, Atlas’ın tıpkı bir parkur koşucusu gibi fizik kurallarını kullanarak taklayı nasıl atması gerektiğini öğrendiğini ancak bu süreçte pek çok kez düşmeye bağlı olarak parçalarının hasar aldığını belirtiyor.