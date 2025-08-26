Atlayışın bedeli ağır oldu! Görüntüler şok etti

Isparta’nın Senirkent ilçesinde gölete balıklama atlayan 16 yaşındaki İsmail Karaaslan, hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Senirkent'e bağlı Gençali köyündeki gölette 10 Ağustos'ta arkadaşlarıyla suya giren İsmail Karaaslan, balıklama atladığı sırada başını toprak zemine çarptı. Suda hareketsiz kalan Karaaslan arkadaşlarının da yardımıyla çıkarıldıktan sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Karaaslan tedaviye alındığı hastanede 24 Ağustos'ta sabaha karşı hayatını kaybetti. Karaaslan'ın cenazesi Gençali köyünde toprağa verildi.

İsmail Karaaslan'ın, balıklama atlarken başını toprak zemine çarptığı anlar arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüde, Karaaslan'ın balıklama atladıktan hemen sonra suda hareketsiz kaldığı anlar yer aldı.

