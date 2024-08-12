Atletico Madrid bombayı patlattı. Rekor transfer

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Atletico Madrid bombayı patlattı. Rekor transfer

Atletico Madrid, Manchester City'den Julian Alvarez’i tarihe geçen bir transferle kadrosuna kattı.

İspanya La Liga’nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid, Manchester City’de forma giyen 24 yaşındaki golcü Julian Alvarez’i 6 yıllık bir sözleşmeyle renklerine bağladığını duyurdu.

Bu transfer için İspanyol devi, İngiliz ekibine 75 milyon euro bonservis bedeli ve 20 milyon euro bonus ödeyecek.

Julian Alvarez, Atletico Madrid tarihinin en pahalı ikinci transferi olarak kayıtlara geçti.

Bu alanda ilk sırada, 127 milyon euro ile Joao Felix yer alıyor. Atletico Madrid’in en yüksek bonservis bedeli ödediği diğer oyuncular ise sırasıyla 72 milyon euro ile Thomas Lemar, 60 milyon euro ile Diego Costa ve 40 milyon euro ile Radamel Falcao.

Bu transferle birlikte Atletico Madrid, hücum hattını güçlendirirken, Julian Alvarez de kariyerinde yeni bir sayfa açmış oldu. Taraftarlar, genç golcünün performansını merakla bekliyor.

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