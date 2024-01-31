Atletico Madrid Çağlar Söyüncü'nün yerini doldurdu

Rahime Sezgin
Atletico Madrid Çağlar Söyüncü'nün yerini doldurdu
Çağlar Söyüncü'yü, Fenerbahçe'ye gönderen Atletico Madrid yeni stoperini açıkladı

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid flaş bir transfere imza attı.
Diego Simeone'nin öğrencileri; son olarak Valencia'da forma giyen 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'yı kadrosuna dahil etti.
Atletico Madrid böylece Fenerbahçe'ye kiralık olarak gönderdiği Çağlar Söyüncü'nün boşluğunu doldurdu. Atletico Madrid'de ayrıca son maçta Jose Maria Gimenez de sakatlanmıştı.
Valencia formasıyla bu sezon 19 resmi maça çıkan Gabriel Paulista bu karşılaşmalarda skora etki edemedi.

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