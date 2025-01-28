Atletico Madrid, De Paul’u elinde tutabilecek mi?

Atletico Madrid’in Arjantinli yıldızı Rodrigo De Paul, kulübü için vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi. West Ham United’ın 25 milyon euroluk teklifine rağmen, Atletico yönetimi bu teklifi net bir şekilde geri çevirdi. Metropolitano’dan yapılan açıklamalarda, “De Paul şu an olağanüstü bir seviyede oynuyor” sözleriyle oyuncunun yükselen performansı vurgulandı. Ancak, De Paul’un sözleşmesinin 2026’da sona erecek olması, geleceğiyle ilgili önemli bir tartışmayı da beraberinde getiriyor.

WEST HAM’DAN GELEN TEKLİF VE ATLETİCO’NUN KARARI

Kış transfer döneminde De Paul, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. West Ham, Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmak için 25 milyon euroyu gözden çıkardı. Ancak Atletico Madrid, oyuncuyu elden çıkarmak yerine, tam aksine, orta saha bölgesini güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Kulüp, De Paul ve Pablo Barrios’un liderlik ettiği orta sahasını daha da derinleştirmeyi hedefliyor.

ARJANTİNLİ LİDERLİK VE SAHADAKİ ETKİSİ

De Paul’un Atletico’daki performansı, özellikle 2025 yılında gözle görülür bir yükselişe geçti. Arjantinli yıldız, sahada vizyonu ve oyun karakteriyle dikkat çekerken, Bayer Leverkusen karşısında gösterdiği liderlik bunun en somut örneği oldu. Takımı sırtlayan oyuncu, kritik anlarda sorumluluk alarak hem taraftarların hem de yönetimin güvenini kazandı.

YENİLEME TARTIŞMASI: SATIŞ MI, UZATMA MI?

Atletico Madrid, De Paul için yeni bir sözleşme üzerinde düşünmeye başladı. Eğer 2026’ya kadar beklenirse, oyuncuyu bonservissiz kaybetme riski bulunuyor. Bu da önümüzdeki yaz transfer dönemini, oyuncunun geleceği açısından kilit bir dönem haline getiriyor. De Paul’un kulüpte kalması, liderlik ve oyun katkısı açısından büyük önem taşıyor.

DE PAUL’ÜN ARJANTİN’DEKİ BAŞARILARI

Atletico’da zaman zaman dalgalı performans sergilese de, De Paul’un Arjantin Milli Takımı’ndaki liderliği ve başarıları onun neden bu kadar değerli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Lionel Messi’nin yanında oynayan De Paul, takımın oyun kurucusu ve mücadeleci ruhu olarak tanınıyor.

ATLETİCO’NUN STRATEJİSİ VE DE PAUL’UN ÖNEMİ

Atletico Madrid, De Paul’u elden çıkarmanın kadroya zarar vereceği düşüncesinde. Bu nedenle oyuncunun sözleşmesinin yenilenmesi, sadece bir futbol kararından çok daha fazlasını ifade ediyor. De Paul, hem takımın saha içi başarısı hem de genç oyunculara örnek olması açısından kilit bir rol üstleniyor.