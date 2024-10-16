Atletico Madrid Kerem’e kancayı taktı. Simeone onay verdi

Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz kulübünde oynadığı futbolla herkesi kendine hayran bıraktı. Yıldız oyuncu şimdiden dev kulüplerin transfer listesine girdi.

Çıkan son haberlere göre Atletico Madrid Kerem’e kancayı taktı. Atletico Madrid’in devre arası için oluşturduğu transfer listesinde Kerem’in de olduğu öğrenildi. Öte yandan Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone’nin Kerem’e onay verdiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica’nın Atletico Madrid’i mağlup ettiği Şampiynlar Ligi maçında attığı golle takımının galibiyetinde pay sahibi olmuştu.

Yıldız oyuncu, Portekiz devinde çıktığı 5 maçta 4 gol atarak 2 asist yaptı. Kerem Aktürkoğlu’nun güncel değerinin 18 milyon euro olduğu belirtiliyor.