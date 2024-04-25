Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek

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Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek
Real Madrid'in lig şampiyonluğuna ulaşmasıyla birlikte İspanya'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesine çevrildi.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Atletico Madrid, Cumartesi günü evinde Athletic Bilbao'yu konuk ediyor.

Atletico Madrid ligte dördüncü sırada yer alıyor. Ancak Diego Simeone'nin öğrencileri bitime altı maç kala beşinci sıradaki Athletic Bilbao'nun sadece üç puan ilerisindeler. Bilbao son iki maçından galip ayrıldı. Atletico ise son iki maçında mağlubiyet alarak taraftarlarını üzdü.

Atletico Madrid'in defans oyuncusu Stefan Savic bu hafta yaptığı açıklamada son günlerde istenilen formu yakalayamadıklarını belirttikten sonra "En büyük hedefimiz La Liga'yı ilk dört içinde bitirmek. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve eminim ki harika bir oyun oynayıp evimizde üç puanı alacağız" diye konuştu.

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