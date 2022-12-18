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ATM fareleri yakalandı

İstanbul’da ATM’lerdeki para yatırma haznelerini tornavida yardımıyla bozan ve içerideki paraları çalan 7 kişilik çete çökertildi.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 16:03
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ATM fareleri yakalandı

ATM fareleri yakalandı
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İHA
İstanbul'daki birçok banka yetkilisinin ATM cihazlarının soyulduğu yönündeki şikayetleri üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polisler, ATM'lerin güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve şüphelilerin ellerindeki tornavida ve benzeri aparatlarla para yatırma haznesini açarak içindeki paraları alıp kaçtıklarını gördü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturmada kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 14 Aralık 2022 tarihinde Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde tespit edilen 6 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler; A.A. (26), Y.N. (22), Ö.T. (29), A.A.B. (25), F.A. (25), M.A.D. (41) ve E.G.'nin (21) sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Daha önceden de çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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