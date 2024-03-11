Atmaca'dan tam isabet

Kaynak: Haber Merkezi
Atmaca'dan tam isabet
Roketsan tarafından yüzde 100 yerli ile üretilen savunma sistemlerinde bir başarı daha geldi. Atmaca hedefi 12'den vurdu

Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin yüzde 100 yerli füzesi ATMACA, yine Türkiye'nin ilk yerli Turbojet Motoru olan KTJ 3200 ile gerçekleştirilen test atışında hedefi 12'den vurarak testi başarıyla geçti.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca Füzesi, hedefini başarıyla vurdu. Atmaca,Türkiye’nin ilk yerli ve milli Turbojet Motorulu füzesi oldu.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Gelen sese kulak verin; o ses bizi geleceğe taşıyacak. Milli motorlarımızla güçlenen milli platformlarımız, savunma sanayiimizin tam bağımsızlık hedefine ivme katıyor, sahada oyunları değiştiriyor. Başkanlığımız himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen ATMACA Füzesi, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli Turbojet Motoru (KTJ-3200) ile gerçekleştirdiği atışta, hedefini başarıyla vurdu. Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun.”

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