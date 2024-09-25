ATM'lerde yeni dönem. Bankamatik kartını taktığınızda karşınıza bu ekran çıkacak

Yükselen enflasyonla birlikte kredi ve banka kartı kullanımının hızla artması, hırsızlık vakalarının da artmasına neden oldu.

Bankalar güvenlik önlemlerini yetersiz bulunca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) devreye girdi. Yapılan araştırmalar, birçok müşterinin basit şifreler kullandığını ortaya koydu.

MÜŞTERİLER, ATM’DE ŞİFRELERİNİ DEĞİŞTİRMEYE YÖNLENDİRİLECEK

Bu sebeple, sıkça tercih edilen “1453”, “1923” gibi şifre kombinasyonlarının yasaklanması planlanıyor. Yeni düzenleme kapsamında, şifreleri bu yasaklı kombinasyonlardan biri olan müşteriler, ATM’de ilk işlem sırasında şifrelerini değiştirmeye yönlendirilecek.

ATM'LERDE KÜÇÜK BANKNOT YOK

Ayrıca, ATM’lerde küçük banknotların bulunmaması nedeniyle sadece 200 TL’lik banknotlar veriliyor, bu durum ise özellikle büyük şehirlerde sıkıntılara neden oluyor.

BDDK’nın amacı, kullanıcı güvenliğini artırmak ve ATM’lerdeki sorunları en aza indirmek. Ancak, düşük miktardaki banknotların eksikliği konusunda vatandaşların tepkileri devam ediyor. Yeni banknotların tedavüle girmesi, bu sorunun çözümü açısından önemli bir adım olarak görülüyor.