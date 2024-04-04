ATM’yi tornavida ile soydular. Yok artık

Kahramanmaraş’ta özel bir bankaya ait ATM tornavida ile soyuldu. Soygunda ne kadar paranın çalındığı yapılacak sayımla netlik kazanacak.

Orman Dairesi Bölgesi’nde bulunan ATM, gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tornavida ile soyuldu. Hırsızların, tornavida ile ATM’nin ön panelini açarak içinde para dolu olan kutuyu alıp kayıplara karıştığı öğrenildi.

Hırsızların ne kadar parayı çaldığı, bankanın yapacağı sayım sonrası netlik kazanacağı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken çevredeki güvenlik kameraları takibe alındı.