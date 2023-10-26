Attığı tek tweetle 200 milyon dolar kazandı

ABD'li milyarder Bill Ackman, attığı tweetle Hazine tahvillerinde toparlanmayı tetikledi ve kendisi de bu finansal hareketten 200 milyon dolar kâr elde etti.

Attığı tek tweetle 200 milyon dolar kazandı

New York hedge fonu Pershing Square Capital Management'ın kurucusu Bill Ackman, Pazartesi günü X üzerinde "mevcut uzun vadeli oranlarda kısa tahvillerde kalmanın çok fazla risk olduğunu" paylaştı. Bill Ackman'ın tweeti kısa pozisyonlardan çıkacağının sinyalini verdi.

FT'nin haberine göre, Ackman'ın tweetleri sonrasında 30 yıllık Hazine tahvillerinin fiyatlarında toparlanmayı tetikledi.

Ackman devamındaki paylaşımlarında "Ekonomi son verilerin önerdiğinden daha hızlı yavaşlıyor" dedi. Ackman, ABD ekonomisinin yüksek faiz oranları ve enflasyon nedeniyle daha çok durgunluğa doğru gittiğinden endişe duyduğunu belirtti.

Ackman'ın yönetimindeki Pershing Square Capital Management'ın 13 milyar dolarlık fonunun yaklaşık 200 milyon dolarlık kâr etti.

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