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Fenerbahçe VAR konuşmasını yayınladı: Hakem atamasına tepki gösterdi

Adana Demirspor maçının yankıları sürerken Fenerbahçe'den bu kez de Gaziantep maçını yönetecek hakem Atilla Karaoğlan'la ilgili VAR kaydı paylaşımı geldi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 19:30
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Attila Karaoğlan'a Fenerbahçe'den VAR göndermesi

Fenerbahçe VAR konuşmasını yayınladı: Hakem atamasına tepki gösterdi
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Fenerbahçe, Konyaspor maçına Attila Karaoğlan'ın atanmasının ardından tepki gösterdi.

Sarı-lacivertliler, Karaoğlan'ın daha önce yönettiği Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşmasındaki VAR kayıtlarını paylaştı.

KIRMIZI VERMEMİŞTİ
Karaoğlan, söz konusu maçta Kevin N'Koudou ise Kitsio arasında yaşanan pozisyonda VAR'da gelen uyarıyla pozisyonu monitörde izlemiş ve N'Koudou'ya kırmızı kart göstermeyerek tepki çekmişti.
Federasyon daha sonra, bu maçın VAR kayıtlarını paylaşmış ve Karaoğlan'ın hata yaptığını açıklamıştı. MHK'nın eski yönetimi ise Karaoğlan'ın uzun süre maç alamayacağını duyurmuştu.

 

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