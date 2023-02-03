Fenerbahçe VAR konuşmasını yayınladı: Hakem atamasına tepki gösterdi

Fenerbahçe, Konyaspor maçına Attila Karaoğlan'ın atanmasının ardından tepki gösterdi.

Sarı-lacivertliler, Karaoğlan'ın daha önce yönettiği Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşmasındaki VAR kayıtlarını paylaştı.



KIRMIZI VERMEMİŞTİ

Karaoğlan, söz konusu maçta Kevin N'Koudou ise Kitsio arasında yaşanan pozisyonda VAR'da gelen uyarıyla pozisyonu monitörde izlemiş ve N'Koudou'ya kırmızı kart göstermeyerek tepki çekmişti.

Federasyon daha sonra, bu maçın VAR kayıtlarını paylaşmış ve Karaoğlan'ın hata yaptığını açıklamıştı. MHK'nın eski yönetimi ise Karaoğlan'ın uzun süre maç alamayacağını duyurmuştu.