ATV almak isterken 27 bin lira dolandırıldı

Kaynak: DHA
ATV almak isterken 27 bin lira dolandırıldı

Tokat’ta bir internet sitesi üzerinden ATV almak isteyen 58 yaşındaki Metin Meşe kendini diş hekimi olarak tanıtan şahısların yaptığı bir ilan sitesinin bire bir kopyası siteye yönlendirilerek 27 bin lira dolandırıldı.

5 Ağustos tarihinde Erbaa ilçesi Karaağaç köyünde yaşanan olayda, yaz aylarında İstanbul'dan memleketine giden evli ve 2 çocuk babası işçi emeklisi Metin Meşe, köyde kullanmak için ATV satın almak istedi. İnternette araştırma yapıp, ilanlara bakınan Meşe, sosyal medya platformundaki ilanın sahibine mesaj gönderip ilandaki ATV'yi almak istediğini belirtti.

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27 BİN TL DOLANDIRILDI

Kendisini diş hekimi gibi tanıtan dolandırıcılar, Meşe'nin güvenini kazanmak için yapılan ödemenin mal teslim alınıncaya kadar havuzda bekletildiğini ifade etti. Metin Meşe'yi milyonlarca kişinin kullandığı bir ilan sitesinin arayüzünü kullanarak oluşturdukları sahte internet sitesine yönlendiren dolandırıcılar, ödeme dekontunu siteye yüklemesini istedi. Ardından siparişinin kargosunun yapılacağını ifade eden şüpheliler, ürün eline ulaştığında da onay vermezse parasının iade edileceğini söyledi. Para transferinden sonra telefonlara cevap alamayan ve dolandırıldığını anlayan Meşe jandarma ekipllerine gidip, şikayetçi oldu.

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"KENDİLERİNİ DİŞ HEKİMİ OLARAK TANITTILAR"

Metin Meşe, yaşadıklarını anlatarak, dolandırıcıların motor alıp sattığını, kendilerini diş hekimi olarak tanıttıklarını, dolandırıcılarla telefonda anlaştıklarını, dolandırıcıların anlaştıktan sonra kargosu vesaire hepsi bize ait o parayı yolla dediklerini, kendilerinin de o parayı yolladığını ifade etti. Dolandırıcıların kendilerini diş doktoru olarak tanıttığını söyleyen Meşe, “Denizli’de oturduğunu söyledi" dedi.

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