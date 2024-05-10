ATV uçurumdan denize düştü

Kaynak: İHA
ATV uçurumdan denize düştü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yabancı bir turistin kullandığı ATV uçurumdan denize düştü.

İçmeler Mahallesi Aşıklar Tepesi mevkiinde öğle saatlerinde meydana gelen olay ile ilgili alınan bilgiye göre, yabancı bir turist idaresindeki ATV, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi neticesinde uçurumdan aşağı yuvarlandı.

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ATV denizde suya gömülürken aracın sürücüsü olan turist yaralandı.

Meydana gelen kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Gelen ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti.

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Kısa zamanda bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaralı turisti, ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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