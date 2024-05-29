Aubameyang Beşiktaş'ı gözlüyor

Beşiktaş'ın Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın menajerleri Ümraniye tesislerine sokmadığı söylentileri varken, Pierre-Emerick Aubameyang'ın adı menajerler aracılığıyla kulüp yönetimine önerildi.

Marsilya'nın bekleneni veremeyen sezonunda öne çıkan isimlerden biri olan 34 yaşındaki Aubameyang, bu sezon Ligue 1'de 34 maçta forma giyip 17 gol kaydetti ve Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi devam ediyor. Yine de Marsilya, Gabonlu forvetle yollarını ayırma ihtimalini değerlendiriyor.

Aubameyang'a Serie A, MLS, Suudi Profesyonel Ligi ve Türkiye'den bazı takımların ilgisi olduğu biliniyor. Özellikle geçen sene Suudi ekiplerinin dikkatini çeken ve Ortadoğu'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Aubameyang, bu bölgelerde oldukça popüler.

Diğer yandan, Marsilya'nın skorer oyuncusu Aubameyang, X (Twitter) üzerinden Beşiktaş'ın Guti'nin imza törenine ait bir videoyu beğendi. Aubameyang'ın bu hareketi, taraftarlar arasında heyecan yarattı ve spekülasyonlara neden oldu.

Aubameyang'ın piyasa değerinin yaklaşık 65-70 milyon Euro arasında olduğu tahmin edilmekte. Bu, onun transfer piyasasındaki değerinin yüksekliğini gösteriyor ve potansiyel transferler için önemli bir faktör oluşturuyor.